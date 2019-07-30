Real Madrid Tottenham canlı izle! Real Madrid Tottenham Audi Cup maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AUDİ Cup açılışı Real Madrid Tottenhan maçına sahne olacak. Tüm dünyada heyecanla takip edilecek dev turnuvada iki güçlü ekibin yanı sıra Bayern Münih ve Fenerbahçe’de yer alıyor. İki zor ekibinin maçında sahadan galibiyetle ayrılan adını finale yazdıran ilk takım olacak. Peki, Real Madrid Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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REAL MADRİD TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı bugün Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

Dev karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, Fenerbahçe Bayern Münih maçının kazananı ile final maçı oynayacak.