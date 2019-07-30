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Real Madrid Tottenham canlı izle! Real Madrid Tottenham Audi Cup maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Dünyadan Futbol

Real Madrid Tottenham canlı izle! Real Madrid Tottenham Audi Cup maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Real Madrid Tottenham AUDİ Cup ilk maçında karşı karşıya geliyor. Lig öncesi güçlü rakip karşısında kazanarak gövde gösterisi yapmak isteyen iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Real Madrid Tottenham hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın bağlantısı...

30 Temmuz 2019 18:18

AUDİ Cup açılışı Real Madrid Tottenhan maçına sahne olacak. Tüm dünyada heyecanla takip edilecek dev turnuvada iki güçlü ekibin yanı sıra Bayern Münih ve Fenerbahçe’de yer alıyor. İki zor ekibinin maçında sahadan galibiyetle ayrılan adını finale yazdıran ilk takım olacak. Peki, Real Madrid Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD TOTTENHAM CANLI İZLE

REAL MADRİD TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı bugün Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

Dev karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın kazananı, Fenerbahçe Bayern Münih maçının kazananı ile final maçı oynayacak.

Son güncelleme 18:18 | 30 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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