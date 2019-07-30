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PSG, Idrissa Gueye’yi transfer etti!
Transfer Haberleri

PSG, Idrissa Gueye’yi transfer etti!

Fransız kulübü PSG, Everton'ın orta saha oyuncusu Gueye'yi transfer etti

30 Temmuz 2019 13:19

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Senegalli futbolcu Idrissa Gueye’yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre PSG ile Everton, Gueye’nin transferi konusunda anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Senegal Milli Takımı formasını 69 kez giyen Gueye’nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, PSG’nin Everton’a 32 milyon Euro civarında bir ödeme yapacağını öne sürdü.

Lille altyapısından yetişen Gueye, Everton öncesi Aston Villa’da top koşturdu.

Son güncelleme 13:19 | 30 Temmuz 2019
Idrissa Gueye Paris Saint Germain
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OGP
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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