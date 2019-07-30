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Palmeiras Vitor Hugo’yu resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Palmeiras Vitor Hugo’yu resmen açıkladı

Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Vitor Hugo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

30 Temmuz 2019 10:08

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Vitor Hugo, eski takımına geri döndü. Palmeiras, 28 yaşındaki stoperi Fiorentina’dan renklerine bağladı.

Beşiktaş, Sambacı stoperle ilgilenmiş ancak Palmeiras’ın teklifinin daha cazip olması nedeniyle oyuncunun siyahbeyazlı ekibe transferi gerçekleşmemişti.

Daha önce Brezilya’da Palmeiras’ın yanı sıra Junior, Santo Andre, Ituano, Sport Recife, Ceara, Tombense ve America MG formaları giyen deneyimli savunmacı, yurt dışında yalnızca Fiorentina’da top koşturdu. Brezilyalı futbolcu yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalarken oyuncunun bonservis bedeli açıklanmadı.

Son güncelleme 10:08 | 30 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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