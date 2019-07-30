Palmeiras Vitor Hugo’yu resmen açıkladı

Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Vitor Hugo, eski takımına geri döndü. Palmeiras, 28 yaşındaki stoperi Fiorentina’dan renklerine bağladı.

Beşiktaş, Sambacı stoperle ilgilenmiş ancak Palmeiras’ın teklifinin daha cazip olması nedeniyle oyuncunun siyahbeyazlı ekibe transferi gerçekleşmemişti.

Daha önce Brezilya’da Palmeiras’ın yanı sıra Junior, Santo Andre, Ituano, Sport Recife, Ceara, Tombense ve America MG formaları giyen deneyimli savunmacı, yurt dışında yalnızca Fiorentina’da top koşturdu. Brezilyalı futbolcu yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalarken oyuncunun bonservis bedeli açıklanmadı.