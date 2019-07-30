Nicolas Pepe, Arsenal’de transfer rekorunu kıracak!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Napoli ve Arsenal kulüplerinin ilgisini çeken Lille’in 24 yaşındaki yıldızı Nicolas Pepe’nin yeni durağı belli oldu…

Arsenal, Nicolas Pepe transferinde Lille ile 80 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu Londra’ya gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak ve ardından Arsenal ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. TRANSFER REKORU KIRILACAK

Pepe’nin transferi aynı zamanda Arsenal kulüp tarihi için de bir rekor olacak. Daha önce B.Dortmund’dan yaklaşık 64 milyon Euro’ya Aubameyang’ı transfer eden Topçular, 80 milyon Euro’luk Nicolas Pepe transferiyle kulüp rekoru kıracak.

İngilizler Lille kulübüne ödemeyi bütçeye uygun olması için taksitler halinde yapacak. Nicolas Pepe’ye 5 milyon Euro yıllık maaş ve menajerine 10 milyon Euro komisyon vereceği belirtilen Arsenal’in Fildişili oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.