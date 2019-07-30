Galatasaray’dan mahkeme kararı sonrası flaş açıklama!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Galatasaray Denetleme Kurulu’nun ibrasızlığını geçerli kılan kararı üzerine Galatasaray’da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yazılı bir açıklamada bulundu. Günay’ın açıklamasında;

“11 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı sonucunda, kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır. Hukuki süreç olağan seyrinde sürmektedir. Yönetim Kurulumuz ve tüm kurullarımız görevlerine devam etmektedir.

Saygılarımla,

YUSUF GÜNAY

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararı sonrası Galatasaray’ın Denetleme Kurulu seçmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gitmesi bekleniyordu ancak ufukta başka bir ihtimal belirdi. İbrasızlık kararının Denetleme Kurulu’nun asil üyelerini ilgilendireceği ve Denetleme Kurulu’nda asil üyelerin yerine yola yedek üyeler Emir Otluoğlu, Gürol Ayan ve Reha Ünsay’ın yerine yedek üyeler Ertay Örmen, Günhan Aksoy ve Başar Gündüz’le devam edilmesi planlanıyor.

Galatasaray`da Mustafa Cengiz yönetimine şok! Galatasaray Mali Genel Kurulu`nda ibra edilmeyen Denetleme Kurulu için 26. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin koyduğu tedbir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Denetleme Kurulu`nun ibrasızlığı geçerli duruma gelirken, Galatasaray`ın sadece Denetleme Kurulu`nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul`a gidecek. İlgili Haberi Oku