Galatasaray’da Mustafa Cengiz yönetimine şok!

SÖZCÜ SKOR / ÖZEL HABER Galatasaray’da yapılan Mali Genel Kurul’da ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’na 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin koyduğu tedbir bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin incelemesi sonucunda kaldırıldı.

Böylece İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Denetleme Kurulu hakkında Genel Kurul’un verdiği ibrasızlık kararını geçerli saydı. Bu durumda Galatasaray, sadece ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek.

Dikkat çeken detay…

İdari açıdan ibra edilmeyen Galatasaray Yönetim Kurulu’nun seçime gitme zorunluluğu olmadan görevine devam etmesini sağlayan ve Abdurrahim Albayrak’la Yusuf Günay’ın başvurusu sonucunda 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından koyulan tedbiri değerlendirmeye alacak olan üst mahkeme de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi.

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