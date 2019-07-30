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Futbolcular tatilde, Sadio Mane şantiyede! Doğup büyüdüğü toprakları unutmadı…
İngiltere Premier Lig

Futbolcular tatilde, Sadio Mane şantiyede! Doğup büyüdüğü toprakları unutmadı…

Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, doğduğu köyde inşa ettirdiği okul ve hastanenin şantiyesini dolaştı. Başarılı futbolcunun bu yapılar için 250 bin Pound bağış yaptığı öğrenildi.

30 Temmuz 2019 13:35

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane, doğup büyüdüğü topraklara yardımlarını sürdürüyor.

27 yaşındaki başarılı futbolcu yaz tatilinde memleketi Bambali’ye giderek yardımları sayesinde yapılan okul ve hastane inşaatını ziyaret etti.

Köy halkına da yardımlarını sürdüren Mane, her ay bir ailenin masraflarını karşılarken çocukların spor yapmaları için gerekli malzemeyi de temin ediyor.

Mane’nin yardımsever tutumu sosyal medyada insanlar tarafından övgüyle karşılandı. Senegalli futbolcu geçen sezon Liverpool formasıyla oynadığı 50 maçta 26 gol atıp 5 asist yaptı.

Futbola Fransa’nın Metz kulübünde başlayan Mane, 2012’de Salzburg’a, 2014’te Southampton’a ve 2016’da 41 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer oldu.

Son güncelleme 13:35 | 30 Temmuz 2019
bambali ingiltere liverpool sadio mane senegal
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