Fransızlar duyurdu! ‘Falcao Galatasaray’a gidiyor, Diaz geliyor’

Transfer döneminin yıldız ismi, Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği isim Falcao için flaş bir haber geldi… Fransızlar’ın önce gelen gazetelerinden L’Equipe Radamel Falcao’nun Galasaray’a çok yakın olduğunu manşetlerine taşıdı.

Monaco’nun 2013’te 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Falcao ile yollarını ayıracağını yazan Fransızlar, yıldız golcünün en yakın olduğu takımı Galatasaray olarak gösterdi.

Falcao’nun yerine Milan’dan Andre Silva’yı almayı planlarken oyuncunun sağlık kontrolleri sırasında yaşadığı sıkıntı büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ancak daha sonra gündeme Real Madrid’in genç golcüsü Mariano Diaz’ın alındığı ifade edildi.

33 yaşındaki Radamel Falcao’nun yıllık 8 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak isteyen ve genç bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Monaco, Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes’e durumu iletti.

Monaco ile kampta yer alan Falcao’nun yerine ilk olarak Andre Silva’yı düşünen ancak sağlık kontrollerinden geçemeyen Portekizli’nin ardından Fransız ekibi gündemine Real Madrid’de forma şansı bulamayan Mariano Diaz’ı ekledi.

GALATASARAY DAHA CAZİP GELDİ

L’Equipe haberinde, Valencia veya Atletico Madrid’in Falcao’ya talip olduğunu ancak Galatasaray’ın teklifinin daha cazip geldiğini belirtirken, Mendes’in oyuncusu için Kolombiya ekibi Millionarios’tan gelecek bir teklifte serbest kalma şartını istediği vurgulandı. YENİ FORVET GELMEDEN FALCAO’YA İZİN YOK

33 yaşındaki oyuncunun maliyetinden kurtulmak isteyen Monaco, teknik direktör Jardim’in yeni bir forvet gelmeden oyuncusunu bırakmak istememesi üzerine kulüp Real Madrid’den Diaz’ı takibe aldı.

Diaz’ın geçmişte Lyon forması giymesi ve Fransa Ligue 1’i yakından bilmesi üzerine 25 yaşındaki Brezilyalı için girişimlerin başladığı iddia edilirken, Falcao’nun çıkış yolunun da bu transfere bağlandığı yazıldı.

Radamel Falcao 2013 yılında 60 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’den Monaco’ya transfer oldu. Kolombiyalı geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol kaydetti.