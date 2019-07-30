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Flaş iddia! Trabzonspor ile Sturridge anlaşma sağladı!
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Trabzonspor ile Sturridge anlaşma sağladı!

Trabzonspor, bonservisi elinde olan İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaşma sağladı iddia edildi.

30 Temmuz 2019 07:46

Trabzonspor’un, Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıyor.

TRT Spor’un haberine göre; bordo – mavililer, İngiliz futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiltere dışında oynamak için tereddütleri bulunan oyuncuyla ufak detayların görüşüldüğü ve görüşmelerin olumlu gittiği de belirtildi.

AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI

Trabzonspor 8 Ağustos’ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için 30 Temmuz’a kadar UEFA’ya oyuncu listesi bildirmek zorunda.

Son güncelleme 07:46 | 30 Temmuz 2019
Daniel Sturridge ingiltere trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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