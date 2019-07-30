Bayern Münih Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: AUDİ Cup’ta heyecan başladı

Fenerbahçe Bayern Münih AUDİ Cup maçında final için kozlarını Almanya'da paylaşıyor. Kazanan takımın finale yükseleceği maçta finali bir diğer takımı ise Real Madrid Tottenham mücadelesinde ile belirlendi. 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvası AUDİ Cup’ta Bayern Münih 3 defa kupayı müzesine götürürken, Fenerbahçe ilk kez yer alıyor. Spor Smart kanalında yayınlanacak maç için Fenerbahçe Bayern Münih canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AUDİ CUP KADROSU

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre bugün Almanya’da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe, Allianz Arena’daki turnuvanın ilk maçında bugün TSİ 21.30’da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.