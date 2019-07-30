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Bayern Münih Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: AUDİ Cup’ta heyecan başladı
Fenerbahçe

Bayern Münih Fenerbahçe canlı izle! CANLI YAYIN: AUDİ Cup’ta heyecan başladı

Fenerbahçe Bayern Münih AUDİ Cup maçı ile heyecan devam ediyor. Avrupa'nın en güçlü takımlarının başında yer alan Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih'in yer aldığı turnuvada Fenerbahçe final için saha çıkıyor. Fenerbahçe Bayern Münih canlı izle aramaları yapanlar için Spor Smart canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

30 Temmuz 2019 21:51

Fenerbahçe Bayern Münih AUDİ Cup maçında final için kozlarını Almanya'da paylaşıyor. Kazanan takımın finale yükseleceği maçta finali bir diğer takımı ise Real Madrid Tottenham mücadelesinde ile belirlendi. 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvası AUDİ Cup’ta Bayern Münih 3 defa kupayı müzesine götürürken, Fenerbahçe ilk kez yer alıyor. Spor Smart kanalında yayınlanacak maç için Fenerbahçe Bayern Münih canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AUDİ CUP KADROSU

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre bugün Almanya’da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe, Allianz Arena’daki turnuvanın ilk maçında bugün TSİ 21.30’da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 22:07 | 30 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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