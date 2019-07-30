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Eden Hazard’ın kiloları başına iş açtı!
İspanya La Liga

Eden Hazard’ın kiloları başına iş açtı!

Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard'ın başı fazla kilolarıyla dertte. İspanya basını, yeni sezon kampına 7 kilo fazlayla katılan Belçikalı futbolcunun bu sorunu bir türlü çözememesi teknik heyette huzursuzluk yarattığını yazdı.

SKOR DIŞ HABER 30 Temmuz 2019 10:56

İspanya La Liga devi Real Madrid’in Chelsea’den transfer ettiği Eden Hazard kilolarıyla gündemde.

Real Madrid’in 100 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, tatilden fazla kilolarıyla döndü.

Yeni sezon öncesi kampta bir türlü kiloları veremeyen Hazard’ın bu durumu eleştiri konusu oldu.  İspanya’nın Sport gazetesinde yer alan habere göre, kampa 7 kilo fazlayla katılan Hazard, henüz bu kiloların yarısını bile veremedi.

Belçikalı futbolcunun bu durumu teknik heyeti düşündürürken Başkan Florentina Perez’in oldukça sinirli olduğu belirtildi. Hamburger sevdası ve fast-food yemeklerine olan düşkünlüğü ile bilinen Hazard’ın bu sorunu ilk değil.

Yıldız futbolcu 2015-16 sezonu öncesinde Chelsea’de de kilo problemleriyle uğraştı.

Son güncelleme 10:56 | 30 Temmuz 2019
eden hazard Real Madrid
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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