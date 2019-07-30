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Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? AUDI Cup maçları başlıyor!
Fenerbahçe

Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? AUDI Cup maçları başlıyor!

AUDİ Cup turnuvası için Fenerbahçe Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Bayern Münih maçı takımların yeni sezona hazır olup olmadığı konusunda fikir verici olacak. Kazanan takımın adını finale yazdıracağı maç öncesinde Fenerbahçe eksikler moralleri bozdu. Türkiye'de yayınlanacak zorlu maç için taraftarlar hangi kanalda, saat kaçta aramalarına günün erken saatlerinden itibaren başladı. Peki, AUDİ Cup maçları ne zaman? Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

30 Temmuz 2019 10:43

Bayern Münih Fenerbahçe maçı büyük heyecanla bekleniyor. AUDI Cup ilk maçında Fenerbahçe Alman devi Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Turnuvanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham’ın karşı karşıya geleceği AUDİ Cup sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30’da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

AUDİ Cup 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvasıdır. Sezon öncesinde en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan AUDİ Cup'ta Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Son güncelleme 11:40 | 30 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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