Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? AUDI Cup maçları başlıyor!

Bayern Münih Fenerbahçe maçı büyük heyecanla bekleniyor. AUDI Cup ilk maçında Fenerbahçe Alman devi Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Turnuvanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe, Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham’ın karşı karşıya geleceği AUDİ Cup sporseverler tarafından gündeme gelmeye başladı.

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00, Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30’da oynanacak.

Karşılaşmalar D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

AUDİ Cup 2009 yılında beri çeşitli takımların katılımı ile gerçekleştirilen ufak bir futbol turnuvasıdır. Sezon öncesinde en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan AUDİ Cup'ta Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.