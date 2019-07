Chelsea’den ırkçılık yapan taraftarına ömür boyu men cezası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, geçen sezon Manchester City’yi konuk ettikleri karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratta bulunan taraftarına tribünlerden ömür boyu men cezası verdi.

Chelsea’den yapılan açıklamada, Manchester City ile 8 Aralık 2018 tarihinde Stamford Bridge Stadı’nda oynadıkları maç sırasındaki olumsuz davranışları nedeniyle haklarında kulüp tarafından soruşturma açılan taraftarlara çeşitli cezalar verildiği belirtildi.

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018.https://t.co/I5RTndQ1CI

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2019