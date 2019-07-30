Bayern Münih Fenerbahçe maçı canlı yayın | Audi Cup 2019

Bayern Münih Fenerbahçe canlı! Bayern Münih Fenerbahçe maçı ile Audi Cup’ta heyecan devam ediyor. Alman devi ev sahibi Bayern Münih’in Fenerbahçe’yle buluştuğu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Ersun Yanal’ın öğrencileri Bayern’i devirmeyi başarırsa adını Real Madrid’i 1-0 yenen Tottenham’ın karşısında finale yazdıracak. Karşılaşmada kaybeden taraf ise Real Madrid’le üçüncülük maçına çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe Bayern Münih canli izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH 21.30 FENERBAHÇE

20.50: İlk yarı final maçında Tottenham, Real Madrid’i Harry Kane’in tek golüyle 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Bayern Münih ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren maçının galibi, finalde Tottenham’ın rakibi olacak. Kaybeden taraf, Real ile üçüncülük maçına çıkacak.

MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-1 Tottenham Hotspur GOL: Harry Kane (22) Tottenham, finalde yarın Bayern Münih ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren karşılaşmanın galibi ile mücadele edecek. pic.twitter.com/Q18ULAQjC7 — SKOR (@SozcuSkor) July 30, 2019

20.33: İki takımın da 11’leri belli oldu. Müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa direkt penaltı atışlarına geçilecek.

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Allianz Arena

SAAT: 21.30

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: Smart Spor

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Sanches, Thiago, Gnabry, Coman, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Niko Kovac

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Audi Cup 2019`de devler bir arada! Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham! İşte turnuvanın formatı Fenerbahçe`nin de yer aldığı Audi Cup`ta ev sahibi Bayern Münih ile Fenerbahçe; Real Madrid ile de Tottenham final mücadelesi veriyor. İşte nefes kesen Audi Cup`ın merak edilen formatı. İlgili Haberi Oku