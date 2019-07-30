Bayern Münih Fenerbahçe maçı canlı yayın | Audi Cup 2019

Bayern Münih Fenerbahçe canlı! Bayern Münih Fenerbahçe maçı ile Audi Cup’ta heyecan devam ediyor. Alman devi ev sahibi Bayern Münih’in Fenerbahçe’yle buluştuğu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Ersun Yanal’ın öğrencileri Bayern’i devirmeyi başarırsa adını Real Madrid’i 1-0 yenen Tottenham’ın karşısında finale yazdıracak. Karşılaşmada kaybeden taraf ise Real Madrid’le üçüncülük maçına çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe Bayern Münih canli izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.
BAYERN MÜNİH 21.30 FENERBAHÇE
20.50: İlk yarı final maçında Tottenham, Real Madrid’i Harry Kane’in tek golüyle 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Bayern Münih ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren maçının galibi, finalde Tottenham’ın rakibi olacak. Kaybeden taraf, Real ile üçüncülük maçına çıkacak.
MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-1 Tottenham Hotspur
GOL: Harry Kane (22)
Tottenham, finalde yarın Bayern Münih ile Fenerbahçe’yi bir araya getiren karşılaşmanın galibi ile mücadele edecek. pic.twitter.com/Q18ULAQjC7
— SKOR (@SozcuSkor) July 30, 2019
20.33: İki takımın da 11’leri belli oldu. Müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa direkt penaltı atışlarına geçilecek.
BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Allianz Arena
SAAT: 21.30
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: Smart Spor
FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Sanches, Thiago, Gnabry, Coman, Lewandowski
TEKNİK DİREKTÖR: Niko Kovac
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal