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Audi Cup 2019’de devler bir arada! Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham! İşte turnuvanın formatı
Dünyadan Futbol

Audi Cup 2019’de devler bir arada! Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham! İşte turnuvanın formatı

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih ile Fenerbahçe; Real Madrid ile de Tottenham final mücadelesi veriyor. İşte nefes kesen Audi Cup'ın merak edilen formatı.

30 Temmuz 2019 20:01

Almanya’da Bayern Münih’in ev sahipliğinde Allianz Arena’da dev kulüpleri bir araya getiren Audi Cup 2019 heyecanı başladı.

Ülkemizden Fenerbahçe’nin davet aldığı organizasyonda ev sahibi Bayern Münih’in yanı sıra Real Madrid ve Tottenham Hotspur da yer alıyor.

Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikanın berabere bitmesi halinde penaltı atışlarına geçilecek. Takımların oyuncu değiştirme sınırı bulunmuyor.

İlk yarı final maçında Real Madrid ile Tottenham bir araya gelirken Fenerbahçe de ev sahibi Bayern Münih’le final mücadelesi veriyor.

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Son güncelleme 20:01 | 30 Temmuz 2019
Audi Cup bayern münih Fenerbahçe Real Madrid Tottenham Hotspur
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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