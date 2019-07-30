Audi Cup 2019’de devler bir arada! Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham! İşte turnuvanın formatı

Almanya’da Bayern Münih’in ev sahipliğinde Allianz Arena’da dev kulüpleri bir araya getiren Audi Cup 2019 heyecanı başladı.

Ülkemizden Fenerbahçe’nin davet aldığı organizasyonda ev sahibi Bayern Münih’in yanı sıra Real Madrid ve Tottenham Hotspur da yer alıyor.

Tek maçlı eleme usülüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikanın berabere bitmesi halinde penaltı atışlarına geçilecek. Takımların oyuncu değiştirme sınırı bulunmuyor.

İlk yarı final maçında Real Madrid ile Tottenham bir araya gelirken Fenerbahçe de ev sahibi Bayern Münih’le final mücadelesi veriyor.

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