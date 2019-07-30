SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hükümetten bayram tatili açıklaması
Ankaragücü’nde yeniden Mehmet Yiğiner dönemi
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nde yeniden Mehmet Yiğiner dönemi

Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda son dakika gelişmesi... Mehmet Yiğiner 498 oyla yeniden başkan seçildi.

30 Temmuz 2019 16:59

MKE Ankaragücü’nde Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 498 oy alan Mehmet Yiğiner, tekrar kulübün başkanlığına getirildi. Seçimlere 907 delegenin 660’ı katıldı. Mehmet Yiğiner kullanılan 498 oyun tamamını alarak kulübün yeni dönemdeki başkanı oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından konuşan başkan Mehmet Yiğiner, sağlıklı ve güzel bir genel kurul geçirdiklerini belirterek, “Hep birlikte ve beraber olmalıyız. Çünkü biz böyle güçlüyüz.” dedi. Yeni seçilen yönetim kurulu toplu olarak basın mensuplarına poz verdi. 30 Temmuz 2019 Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul öncesinde ortalık karıştı Ankaragücü Kulübü`nün mevcut başkanı Mehmet Yiğiner ve eski asbaşkanlardan Murat Ağcabağ`ın aday olduğu olağanüstü genel kurul öncesinde olaylar çıktı. İlgili Haberi Oku

Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu: Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz.

Denetim kurulu: İbrahim Erdinç Ünal, İbrahim Gökdemir, Ziyarettin Üçpınar.

Disiplin kurulu: Hilmi Yaman, Hayri Çağatay Cengiz, Naim Öztürk, Ömer Yılmaz, Haldun Sarı.

Son güncelleme 18:16 | 30 Temmuz 2019
Mehmet Yiğiner MKE Ankaragücü spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR