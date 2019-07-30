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Alex de Souza, Almanya’da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı
Fenerbahçe

Alex de Souza, Almanya’da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de Souza, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin Almanya'da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.

30 Temmuz 2019 13:04

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli takımla bağlarını hiç koparmayan Alex de Souza, eski takımına desteği ihmal etmiyor.

Fenerbahçe’nin, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa’nın dev kulüpleriyle mücadele edeceği Audi Cup öncesi Alex, takımı kaldığı otelde ziyaret etti. Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve yeni transferlerden Emre Belözoğlu ile hasret gideren Brezilyalı yıldızın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına da Belözoğlu’nu işaret ederek ‘Kaptan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.

Bu akşam dev turnuvada Bayern Mühih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’yi Alex de Souza’nın yanı sıra eski futbolculardan Tuncay Şanlı ve Pierre van Hooijdonk da yalnız bırakmadı.

Son güncelleme 13:04 | 30 Temmuz 2019
alex de souza almanya Audi Cup Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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