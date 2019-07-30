30 Temmuz transfer haberleri: Kagawa Beşiktaş’a yakın! Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer gündemi…

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Kagawa henüz bir takıma transfer olamamasının ardından Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Vedat Muric'i transfer eden Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için Bas Dost’u istiyor. Nainggolan’ın İtalya dışında ilk tercih Galatasaray! İşte 30 Temmuz transfer haberleri…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta adından sıkça söz ettiren ve başarılı performansı ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Kagawa, umutla gittiği Almanya’da aradığını bulamadı. İspanya liginde oynamak istediğini belirten ve Beşiktaş’ın teklifini kabul etmeyen Kagawa istediği teklifleri alamayınca Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı.

Shinji Kagawa, İspanya defterini kapatırken, şimdi önünde iki alternatif bulunuyor. Yıldız futbolcu her ne kadar Beşiktaş'a dönebileceğini söylese de Japonya'dan da cazip teklifler geldiği öğrenildi. Bunları da değerlendirmeye alan Samuray, ya ülkesine dönecek ya da Başkan Fikret Orman'a verdiği sözü tutarak, “İspanya'ya transferim gerçekleşmedi” diyerek yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Kagawa geçen sezon Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada görev yaparken, 4 gol kaydetmiş, 2 de asiste imzasını atmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Geçtiğimiz dönemlerde de adı Fenerbahçe ile anılan fakat transfer gerçekleşmeyen Bas Dost bu kez Fenerbahçe’ye çok yakın. Sporting Lizbon’dan ayrılmak isteyen tercübeli golcü Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Dost’a transfer teklifi yaptığı iddia edilen diğer kulüpler arasında Sevilla, Schalke, Bordeaux, Tigres yer alıyor.

Oyuncunun menejerinin ciddi anlamda tek teklifin Fenerbahçe’de geldiğini ifade ettiği konuşuluyor. Transfer istediği sonrasında Sporting Lizbon'un cevabı bekleniyor. Bas Dost'un Lizbon'da 35 maçta 23 gol, iki asisti var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Gelecek sezon kadrosunu Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir hale getirmek isteyen Fatih Terim’in transfer listesinin başında Nainggolan yer alıyor. Futbolcunun Galatasaray’a sıcak bakmasına rağmen oyuncunun önünde aile engeli var.

Belçikalı orta saha oyuncusunun eşi Claudia, kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyor. Bayan Nainggolan'ın Cagliari'de yaşamak istemesi nedeniyle, 31 yaşındaki futbolcunun da tercihini bu yönde kullanmak istediği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter’de kadro dışı kalan Nainggolan’ın Çin yerine Avrupa’da kalmak istediği ve tercihin Galatasaray olmasına rağmen önceliğinin İtalya’da kalmak olduğu öğrenildi.

Bunun en önemli sebebi ise oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye devam etmek istemesi. Gazetede ayrıca Cagliari'nin bu transfer için Inter'e kiralama ücreti ödemeyeceği, oyuncuya 1 sezon için 4.5 milyon Euro vereceği ifade edildi.