Zenit’ten Barcelona’ya Malcom için 40 milyon Euro!

Zenit, Barcelona’nın elden çıkarmak istediği Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için teklifini sundu.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; Zenit Katalan kulübüne Malcom için 40 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Yıldız isim için ilk etapta 50 milyon Euro talep eden Barcelona’nın teklifi değerlendirmeye aldığı ve kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Atletico Madrid’den Griezmann’ın transferi sonrası Ernesto Valverde Malcom’u yeni sezon planları arasından çıkarmıştı. Malcom geçtiğimiz sezon 24 maçta toplam 1067 dakika forma giydi. 22 yaşındaki sağ açık 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.