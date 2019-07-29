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Zenit’ten Barcelona’ya Malcom için 40 milyon Euro!
Transfer Haberleri

Zenit’ten Barcelona’ya Malcom için 40 milyon Euro!

Rusya Ligi takımlarından Zenit, Barcelona'da forma şansı bulamayan Malcom'u 40 milyon Euro bonservis ücreti ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 29 Temmuz 2019 15:52

Zenit, Barcelona’nın elden çıkarmak istediği Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için teklifini sundu.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; Zenit Katalan kulübüne Malcom için 40 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Yıldız isim için ilk etapta 50 milyon Euro talep eden Barcelona’nın teklifi değerlendirmeye aldığı ve kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Atletico Madrid’den Griezmann’ın transferi sonrası Ernesto Valverde Malcom’u yeni sezon planları arasından çıkarmıştı. Malcom geçtiğimiz sezon 24 maçta toplam 1067 dakika forma giydi. 22 yaşındaki sağ açık 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Son güncelleme 15:53 | 29 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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