Trabzonspor taraftarının bir araya geldiği ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğinde coşkulu görüntüler ortaya çıktı!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Trabzonspor taraftarı, yönetimin organize ettiği ve İstanbul Sütlüce’de gerçekleştirilen “Bir Meşale De Sen Yak” etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bir sürpriz açıklayacağını belirttiği ve taraftarları desteğe davet ettiği organizasyona Trabzonsporlular damga vurdu.

Sütlüce adeta yangın yeri! Trabzonspor’un “Bir Meşale De Sen Yak” etkinliğinde taraftarlar coşku içinde muhteşem görüntülere tanıklık ediyor. (@gncumit) pic.twitter.com/dtYa67v3k6 — SKOR (@SozcuSkor) July 28, 2019

Etkinlikte bir araya gelen binlerce taraftar tezahüratlar ve meşale gösterileriyle Sütlüce’de unutulmaz bir gece yaşadı. Ahmet Ağaoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirirken taraftarlar “Forvet, forvet” şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ağaoğlu, sürpriz olarak Avusturya kampından beş imzalı forma getirildiğini açıkladı. Beş şanlı taraftar formaların sahibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: `Yusuf Yazıcı, benim kardeşim, değerlim, pırlantam` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yusuf Yazıcı ile ilgili herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını belirterek, Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam dedi. İlgili Haberi Oku

Ahmet Ağaoğlu organizasyon başında yaptığı konuşmada forvet transferi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Dünya'nın hiçbir yerinde transfer böyle yapılmaz. Bu transferin düşmesine hizmet etmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Transfer bittiği zaman herkes öğrenir. Medyaya göre 32 forvet transfer ettik. Nerede, niye gelmediler? Yapmış olduğumuz transferin önceden bilinmesini 200 bin Euro ile ödedik. O kadar garip ki; ‘Başkanım yeni sosyal medya hesabı açtım. Ne olur haberi önce bana ver' diyorlar. Bu olay bu kadar basitleşmemeli. Yanlış yapacaksak bırakın ben yapayım. Kimse bize yanlışı yaptırma gayreti içerisine girmesin. Bir transferin 50 detayı var. Uyum ve performans boyutları var. Trabzonspor takımı gol sıkıntısı çeken bir takım değil. Gol yiyoruz, 2,3 gol atıyoruz. Bizde herkes gol atıyor. Forvet konusunda da Trabzonspor bütçesine en uygun, gerçekten hizmet verecek isim olsun. Trabzonspor, kariyeri devam eden, performansı bitmiş oyuncu transferi yapmaz. Mikel transferini 24 saat önce paylaşınca 200-300 bin Euro pahalıya mal oldu.”

“Yusuf Yazıcı en değerlimiz”

Ağaoğlu, ‘Yusuf Yazıcı'ya farklı kulüplerden transfer var mı' sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Son 1 haftada gelmiş teklif yok ama geleceğini söyleyenler var. Orada da kulüp olarak tavrımız ortada. Yusuf bizim en değerlimiz. Benim en değerlimi almak isteyen değerlisini bana verecek. Onun en değerlisi paramı, farklı şey mi bilemiyorum.”

“Keşan videosu gönlünü ve ruhunu veren 3 kişinin başarısı”

Bordo-mavili ekibin yeni sezonda giyeceği ‘Keşan' motifli formanın tanıtım videosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, “Trabzonspor'da görev yapan herkes futbolcu, malzemecisi, başkanı, teknik heyeti, yönetimi, idari olarak çalışanları, camianın tamamı bu işe ruhunu katarak hizmet ediyor. Bir işe ruhunu verdiğin zaman başarısız olma ihtimali yok. Biz bunu bir benzin parasına yaptık. Bunu yapan bizim 3 arkadaşımız. Dünya genelinde bugün 100 milyonun üzerine çıktı. Twitter'da 13 – 14 milyon civarında izlendi. Gönlünü ve ruhunu veren 3 kişi başarısı bu. Çünkü son 1 senedir inanılmaz şeyler yapıyorlar. Takım çok güzel. Sosyal medyamız da güzel” diye konuştu.

Ağaoğlu, 2019-2020 sezonunun sonunda bordo-mavili takımın şampiyonluk ihtimaliyle ilgili de şu ifadelere yer verdi: “O sene her sene. Hep birlikte şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Kim daha iyi performans sergilerse, kim daha başarılı olursa, kim yan etkilerden daha az etkilenirse ipi o göğüsleyecek. Trabzonspor her sene zirveye oynar. Bundan sonra da performansını arttırarak devam edecek. Geçen senenin üzerine koyarak devam edeceğiz. Ligi nerede bitireceğimizi sonuna geldiğimiz zaman göreceğiz. Takım futbol oynuyor mu? Bana göre oynuyor. Sürdürülebilir başarının, sürekli zirve yarışında kalmanın tek yolu arkadan gelen gençlerimiz. 52 kişilik kadroya sahibiz. İlave 20'miz var. Trabzonspor'u layık olduğu yere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.”

Ağaoğlu, Jose Sosa ile sözleşme uzatma konusunda görüşme halinde olduklarını söyleyerek, “Sosa ile görüşmelerimiz başladı. Menajeri ile Avusturya'da görüştük. Diğer oyuncularımızla da sürdürüyoruz. Novak'ın menajeri ile de görüşeceğiz. Bu kadro Trabzon'a hizmet eden bir kadro. Mümkün olduğu kadar kadroyu elimizde tutmaya çalışıyoruz” dedi.