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Trabzonspor, Avusturya’da kapanışı Verona ile yapacak
Trabzonspor

Trabzonspor, Avusturya’da kapanışı Verona ile yapacak

Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında İtalya'nın Verona takımı ile karşılaşacak.

29 Temmuz 2019 10:54

Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, bugün sona erecek.

Linz kentinde 20 Temmuz’da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, Almanya’nın Hoffenheim takımı ile 3-3, İtalya temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 29 Temmuz Pazartesi günü kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Venue kasabasında TSİ 19.00’da oynanacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak maçla Avusturya’daki hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖZEL UÇAKLA TRABZON’A DÖNECEK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon’a dönecek… Bordo-mavililer, TSİ 00.30’da uçakla Trabzon’a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Son güncelleme 10:54 | 29 Temmuz 2019
Avusturya kamp trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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