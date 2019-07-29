Son dakika! TFF ile beIN SPORTS görüştü! Anlaşma…

SÖZCÜ / ÖZEL HABER Süper Lig Kulüpler Birliği ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasındaki yayın krizi sürüyor. Son olarak TFF’nin aracılığında taraflar 13.30’da bir araya gelirken 19.00’a kadar devam eden toplantıdan bir anlaşma çıkmadı.

TFF yönetimi ile yayıncı kuruluş arasındaki toplantıdan net bir sonuç çıkmazken kuru sabitlemek isteyen yayıncı kuruluş ile kulüpler arasında arabuluculuk görevini üstlenen TFF yönetimi, önümüzdeki günlerde tarafları yeniden bir araya getirecek.

Devam eden krize rağmen ligler kesin olarak ertelenmeyecek. Maçlar daha önce belirlenen tarihte başlayacak. Öte yandan TFF yönetimi ve yayıncı kuruluş, karşılıklı fedakarlık konusunda görüş birliğine vardı.

NASIL BİR ANLAŞMA İMZALANDI?

21 Kasım 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile birlikte Digiturk 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için 500 milyon Dolar+KDV karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalamıştı.

YÜZDE 4’Ü TFF’YE

Söz konusu 500 milyon Dolar’ın yüzde 4'ü TFF’ye aktarılıyor. Geri kalan yüzde 14'lük kısım 1. Lig yayını için 1. Lig kulüplerine aktarılıyor. Geri kalan asıl para ise Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılıyor. (Söz konusu bütün ödemelerin yarısı güncel dolar kuru, geri kalan yarısı ise sabit kur üzerine TÜFE güncellemesi şeklinde yapılıyor. Örneğin 2017-2018 yılı için 3.26'ya sabitlenen kur yüksek enflasyonun etkisi ise 2018-2019 sezonunda 3.90'a çıkmıştı.) Kulüplerden Bein`e ihtar! Yayıncı kuruluş, 8 Temmuz'da 125 milyon dolarlık ödemeyi yapmayınca kulüpler, sözleşmeden doğan hakları doğrultusunda ihtar çekerek ilk adımı attı İlgili Haberi Oku