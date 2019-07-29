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Galatasaray

Son dakika! Galatasaray’da Mustafa Cengiz yönetimine şok!

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ibra edilmeyen Denetleme Kurulu için 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Denetleme Kurulu'nun ibrasızlığı geçerli duruma gelirken, Galatasaray'ın sadece Denetleme Kurulu'nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek.

29 Temmuz 2019 22:21

SÖZCÜ SKOR / ÖZEL HABER Galatasaray’da yapılan Mali Genel Kurul’da ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’na 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin koyduğu tedbir bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin incelemesi sonucunda kaldırıldı.

Böylece İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Denetleme Kurulu hakkında Genel Kurul’un verdiği ibrasızlık kararını geçerli saydı. Bu durumda Galatasaray, sadece ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nu yeniden seçmek için Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek.

Dikkat çeken detay…

İdari açıdan ibra edilmeyen Galatasaray Yönetim Kurulu’nun seçime gitme zorunluluğu olmadan görevine devam etmesini sağlayan ve Abdurrahim Albayrak’la Yusuf Günay’ın başvurusu sonucunda 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından koyulan tedbiri değerlendirmeye alacak olan üst mahkeme de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi. 29 Temmuz 2019 Galatasaray, Christian Luyindama`nın bonservisini aldı! İşte maliyeti Galatasaray, Christian Luyindama`nın 5 milyon Euro`luk satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:23 | 29 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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