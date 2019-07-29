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Son dakika! Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa’ya gidiyor
Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa’ya gidiyor

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli, Marsilyalı Luiz Gustavo transferini sonlandırmak için kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 29 Temmuz 2019 10:25

Fenerbahçe’nin gündemini uzun bir süredir meşgul eden 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor…

Marsilya’nın 31 yaşındaki tecrübeli oyuncusunu kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler transferi noktalamak için Fransa’ya gidiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, bugün Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ile bir araya gelerek Luiz Gustavo transferini bitirmek için pazarlık yapacak.

Başkan Ali Koç ve Comolli yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala acil ihtiyaç duyulan orta saha bölgesi için Gustavo transferini sonlandırıp Türkiye’ye oyuncuyla birlikte gelmek istiyor.

Son güncelleme 12:39 | 29 Temmuz 2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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