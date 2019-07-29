Son dakika! Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa’ya gidiyor

Fenerbahçe’nin gündemini uzun bir süredir meşgul eden 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor…

Marsilya’nın 31 yaşındaki tecrübeli oyuncusunu kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler transferi noktalamak için Fransa’ya gidiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, bugün Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ile bir araya gelerek Luiz Gustavo transferini bitirmek için pazarlık yapacak.

Başkan Ali Koç ve Comolli yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala acil ihtiyaç duyulan orta saha bölgesi için Gustavo transferini sonlandırıp Türkiye’ye oyuncuyla birlikte gelmek istiyor.