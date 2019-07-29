Son dakika! Atiba Hutchinson Avusturya kampından ayrılarak Belçika’ya gitti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşanıyor…

Beşiktaş’ın en istikrarlı oyuncularından biri olan Atiba Hutchinson sakatlığı sebebiyle Avusturya kampını yarıda bıraktı.

Bir süredir ağrıları devam eden tecrübeli futbolcunın yapılan kontrollerinin ardından Belçika’daki kendi doktoruna gitmesine karar verildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrılan Atiba tedavisi için Belçika’ya gitti.

Kanadalı oyuncunun daha ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmaması için bir an önce tedavisinin tamamlanacağı ve ardından İstanbul’da takıma katılacağı belirtildi. Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

”Oyuncumuz Atiba Hutchinson sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika ‘nın Antwerp kentine gitmek üzere kamptan ayrılmıştır.”