Pique bir kulüp daha satın alıyor!

Halihazırda İspanya Tercera Ligi’nde mücadele eden FC Andorra kulübünün sahibi olan Barcelona’nın İspanyol yıldızı Gerard Pique, bir takım daha satın almayı planlıyor.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre 32 yaşındaki deneyimli stoperin sahibi olduğu Kosmos Holding’in, Gimnastic Manresa adlı kulübü satın alma isteği kulüp yönetiminin yüzde 80’i tarafından kabul edildi. Gimnastic Manresa’nın FC Andorra’nın pilot takımı olarak değerlendirileceği ifade ediliyor.

Pique’nin Gimnastic Manresa’ya altyapı yatırımları yanı sıra çim ve ışıklandırma teknolojilerinde iyileştirmeler yapacağı dile getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gerard Pique’nin sahibi olduğu FC Andorra, finansal sorunları nedeniyle Tercera Ligi’ne düşürülen Reus Deportiu kulübünün yerine İspanya Futbol Federasyonu’na İspanya Segunda B Ligi’nde yer alma başvurusunda bulunmuştu.