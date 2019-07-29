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Pique bir kulüp daha satın alıyor!
İspanya La Liga

Pique bir kulüp daha satın alıyor!

Barcelona'nın 32 yaşındaki İspanyol yıldızı Gerard Pique, Gimnastic Manresa kulübünü satın almaya hazırlanıyor.

29 Temmuz 2019 09:09

Halihazırda İspanya Tercera Ligi’nde mücadele eden FC Andorra kulübünün sahibi olan Barcelona’nın İspanyol yıldızı Gerard Pique, bir takım daha satın almayı planlıyor.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre 32 yaşındaki deneyimli stoperin sahibi olduğu Kosmos Holding’in, Gimnastic Manresa adlı kulübü satın alma isteği kulüp yönetiminin yüzde 80’i tarafından kabul edildi. Gimnastic Manresa’nın FC Andorra’nın pilot takımı olarak değerlendirileceği ifade ediliyor.

Pique’nin Gimnastic Manresa’ya altyapı yatırımları yanı sıra çim ve ışıklandırma teknolojilerinde iyileştirmeler yapacağı dile getiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gerard Pique’nin sahibi olduğu FC Andorra, finansal sorunları nedeniyle Tercera Ligi’ne düşürülen Reus Deportiu kulübünün yerine İspanya Futbol Federasyonu’na İspanya Segunda B Ligi’nde yer alma başvurusunda bulunmuştu.

Son güncelleme 09:09 | 29 Temmuz 2019
barcelona gerard pique Gimnastic Manresa ispanya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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