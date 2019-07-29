Patrice Evra futbolu bıraktığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın efsane sol beki Patrice Evra, 38 yaşında profesyonel kariyerine nokta koydu.

2006 yılında Monaco’dan Manchester United’a 8 milyon Euro’ya transfer olan Dakar asıllı Fransız futbolcu, 8 yıl boyunca İngiliz ekibinin formasını giydi.

Manchester United ile 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 EFL Cup ve sayısız başarıya imza atan Evra, 2014’te Juventus’a transfer oldu.

İtalyan ekibi ile de 3 kez Serie A, 2 kez İtalya Kupası kazanan Evra, kariyerinin son yıllarında karıştığı olaylarla gündeme geldi.

Marsilya’ya transfer olduktan sonra bir taraftara saldıran ve uzun süre sahalardan uzak kalan Evra, son olarak West Ham United forması giymişti.