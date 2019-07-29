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Patrice Evra futbolu bıraktığını açıkladı!
İngiltere Premier Lig

Patrice Evra futbolu bıraktığını açıkladı!

Fransız futbolcu Patrice Evra, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. Birçok başarıya imza atan dünya yıldızı Manchester United'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyordu.

29 Temmuz 2019 13:54

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın efsane sol beki Patrice Evra, 38 yaşında profesyonel kariyerine nokta koydu.

2006 yılında Monaco’dan Manchester United’a 8 milyon Euro’ya transfer olan Dakar asıllı Fransız futbolcu, 8 yıl boyunca İngiliz ekibinin formasını giydi.

Manchester United ile 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 EFL Cup ve sayısız başarıya imza atan Evra, 2014’te Juventus’a transfer oldu.

İtalyan ekibi ile de 3 kez Serie A, 2 kez İtalya Kupası kazanan Evra, kariyerinin son yıllarında karıştığı olaylarla gündeme geldi.

Marsilya’ya transfer olduktan sonra bir taraftara saldıran ve uzun süre sahalardan uzak kalan Evra, son olarak West Ham United forması giymişti.

Son güncelleme 14:50 | 29 Temmuz 2019
manchester united patrice evra
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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