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Judo’nun altın kızı Tuğçe Beder
Diğer Sporlar

Judo’nun altın kızı Tuğçe Beder

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Gençler Judo Avrupa Kupası'nın kapanış gününde kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder altın ve erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya kazandı.

29 Temmuz 2019 00:41

Berlin’de 2 gün süren Gençler Judo Avrupa Kupası’nın son gününde tatamiye çıkan Tuğçe Beder, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci müsabakasında Fransız J. Desbuis’i, çeyrek finalde Brezilyalı A. Arraes’i, yarı finalde İspanyol M. L. Comas’ı ve finalde Fransız Shirine Boukli’yi ipponlarla yenen Beder, sıkletinde altın madalya ile şampiyonluğunu ilan etti. Erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar çeyrek final müsabakasına kadar başarılı sonuçlar aldı. Bu turda Japon rakibine yenilen Şişmanlar, repesajlarda elde ettiği galibiyetlerle bronz madalya hakkı elde etti. Mert Şişmanlar, Sırp Darko Brasnjovic’i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde bronz madalya ile yer aldı. 28 Temmuz 2019 Özel sporcu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı! Finlandiya`nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası`nda sahaya çıkan Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:41 | 29 Temmuz 2019
Gençler Judo Avrupa Kupası judo Mert Şişmanlar Tuğçe Beder
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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