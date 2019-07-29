Judo’nun altın kızı Tuğçe Beder

Berlin’de 2 gün süren Gençler Judo Avrupa Kupası’nın son gününde tatamiye çıkan Tuğçe Beder, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci müsabakasında Fransız J. Desbuis’i, çeyrek finalde Brezilyalı A. Arraes’i, yarı finalde İspanyol M. L. Comas’ı ve finalde Fransız Shirine Boukli’yi ipponlarla yenen Beder, sıkletinde altın madalya ile şampiyonluğunu ilan etti. Erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar çeyrek final müsabakasına kadar başarılı sonuçlar aldı. Bu turda Japon rakibine yenilen Şişmanlar, repesajlarda elde ettiği galibiyetlerle bronz madalya hakkı elde etti. Mert Şişmanlar, Sırp Darko Brasnjovic’i ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde bronz madalya ile yer aldı. Özel sporcu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı! Finlandiya`nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası`nda sahaya çıkan Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı. İlgili Haberi Oku