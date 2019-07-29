Ibiza tatiline Lionel Messi’ye saldırı girişimi!

İspanya La Liga devi Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin Ibiza tatilinde tatsız anlar yaşandı.

Cesc Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yıldız futbolcularla Ibiza’da tatilde olan Messi, eğlenmek için bir mekana gitti.

Yanlarında eşleri de olan futbolcular eğlenceli dakikalar yaşarken bir anda ortalık karıştı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Messi’nin görevliler tarafından güvenlik kordonuna alındığı görüldü.

32 yaşındaki futbolcuya bir kişinin saldırmak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Eşi ve arkadaşlarıyla Ibiza’da tatilini sürdüren Lionel Messi, eğlence mekanında bir kişinin saldırısından son anda kurtuldu. Araya giren güvenlik görevlileri Arjantinli yıldızı olay yerinden uzaklaştırdı.pic.twitter.com/23zcCnNP5a — SKOR (@SozcuSkor) July 29, 2019

Barcelona’da forma giyen Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve eski takım arkadaşları Cesc Fabregas, eşleri ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Ibiza’ya gitti.

Fabregas’ın eşi Daniella Semaan kargaşadan önce yaptığı paylaşımda “Farklı gün, farklı yıl, aynı çılgın insanlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lionel Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, gece boyunca Instagram hesabından video paylaşımında bulundu.

Tartışma öncesinde Messi ile dans eden Rocuzzo’nun keyfinin yerinde olduğu görülüyor.