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Ibiza tatiline Lionel Messi’ye saldırı girişimi!
İspanya La Liga

Ibiza tatiline Lionel Messi’ye saldırı girişimi!

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, tatil için gittiği Ibiza'da bir kişinin saldırısından son anda kurtuldu.

SKOR DIŞ HABER 29 Temmuz 2019 10:53

İspanya La Liga devi Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin Ibiza tatilinde tatsız anlar yaşandı.

Cesc Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi yıldız futbolcularla Ibiza’da tatilde olan Messi, eğlenmek için bir mekana gitti.

Yanlarında eşleri de olan futbolcular eğlenceli dakikalar yaşarken bir anda ortalık karıştı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Messi’nin görevliler tarafından güvenlik kordonuna alındığı görüldü.

32 yaşındaki futbolcuya bir kişinin saldırmak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Barcelona’da forma giyen Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve eski takım arkadaşları Cesc Fabregas, eşleri ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Ibiza’ya gitti.

Fabregas’ın eşi Daniella Semaan kargaşadan önce yaptığı paylaşımda “Farklı gün, farklı yıl, aynı çılgın insanlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lionel Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, gece boyunca Instagram hesabından video paylaşımında bulundu.

Tartışma öncesinde Messi ile dans eden Rocuzzo’nun keyfinin yerinde olduğu görülüyor.

Son güncelleme 11:06 | 29 Temmuz 2019
barcelona Lionel Messi
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