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Galatasaray’da Sofiane Feghouli, Süper Kupa finalinde oynamayacak
Galatasaray

Galatasaray’da Sofiane Feghouli, Süper Kupa finalinde oynamayacak

Galatasaray'ın Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile oynayacağı maçta Sofiane Feghouli oynamayacak. Fatih Terim'in izin verdiği Feghouli 9 Ağustos'ta takıma katılacak.

29 Temmuz 2019 10:09

Sezon bitiminde doğru dürüst tatil yapamadan Cezayir Milli Takımı kampına giden ve Afrika Kupası’nda şampiyonluğa kadar giden Sofiane Feghouli, Galatasaray’ın 7 Ağustos tarihinde Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçında yer alamayacak.

Fatih Terim, Afrika Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Sofiane Feghouli’ye 9 Ağustos’a kadar izin verdi. Cezayirli yıldız, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU DÖNDÜ

Afrika Kupası’ndan sonra izinleri yeni biten Jean Michael Seri, Christian Luyindama ve Younes Belhanda ise takıma döndü. Terim, 3 futbolcunun antrenmanlardaki performansını beğenmesi halinde Akhisarspor maçının kadrosuna alacak.

Son güncelleme 11:38 | 29 Temmuz 2019
cezayir galatasaray Sofiane Feghouli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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