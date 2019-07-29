Galatasaray’da Sofiane Feghouli, Süper Kupa finalinde oynamayacak

Sezon bitiminde doğru dürüst tatil yapamadan Cezayir Milli Takımı kampına giden ve Afrika Kupası’nda şampiyonluğa kadar giden Sofiane Feghouli, Galatasaray’ın 7 Ağustos tarihinde Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçında yer alamayacak.

Fatih Terim, Afrika Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Sofiane Feghouli’ye 9 Ağustos’a kadar izin verdi. Cezayirli yıldız, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU DÖNDÜ

Afrika Kupası’ndan sonra izinleri yeni biten Jean Michael Seri, Christian Luyindama ve Younes Belhanda ise takıma döndü. Terim, 3 futbolcunun antrenmanlardaki performansını beğenmesi halinde Akhisarspor maçının kadrosuna alacak.