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Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini aldı! İşte maliyeti
Transfer Haberleri

Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini aldı! İşte maliyeti

Galatasaray, Christian Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı. Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

29 Temmuz 2019 18:42

Galatasaray, geçen sezon devre arasında Belçika ekibi Standard Liege’den kiraladığı stoper Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte KAP açıklaması:

“Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio’nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

29 Temmuz 2019 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: `Luyindama`nın bonservisini aldık, Falcao...` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için çalışmaların sürdüğünü açıklarken Christian Luyindama`nın bonservisinin alındığını belirtti. Ali Sami Yen`in ölüm yıldönümünün anması sonrasında konuşan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`la yaşanan gerilime de değindi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:51 | 29 Temmuz 2019
Christian Luyindama galatasaray
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