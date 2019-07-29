Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini aldı! İşte maliyeti

Galatasaray, geçen sezon devre arasında Belçika ekibi Standard Liege’den kiraladığı stoper Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullandığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibine 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kongolu stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika! Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisinin alındığını bu video ile resmen açıkladı! ” Boss Luyindama yeniden Galatasaray’da!”pic.twitter.com/zLu8EWldBr — SKOR (@SozcuSkor) July 29, 2019

İşte KAP açıklaması:

“Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio’nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: `Luyindama`nın bonservisini aldık, Falcao...` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için çalışmaların sürdüğünü açıklarken Christian Luyindama`nın bonservisinin alındığını belirtti. Ali Sami Yen`in ölüm yıldönümünün anması sonrasında konuşan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`la yaşanan gerilime de değindi. İlgili Haberi Oku