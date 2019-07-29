Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ‘Luyindama’nın bonservisini aldık, Falcao…’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in ölüm yıldönümündeki anma sonrasında gündemle ilgili sorulara yanıt verdi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Christian Luyindama transferini bitirdiklerini dile getiren Cengiz, Radamel Falcao için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşanan gerilime değinen Cengiz, “Biz hiçbir camianın ne kampanyasına, ne şampiyonluğuna dil uzatmayız. Ama bizim mensuplarımıza rakiplerin yöneticileri tarafından söz atılırsa gereken en şiddetli cevabı veririz” ifadelerini kullandı.

İşte Cengiz’in açıklamalarından satır başları;

“Süleyman Seba benim şahsen tanıma onuruna eriştiğim bir insan. Beşiktaş da Fenerbahçe de bizim kardeş takımımız. Her takım bizim kardeşimiz, amcamız, dayımız her şeyimiz. Biz ölülerimize saygılıyız. Onların huzurunda dostluk ve barış diliyorum. Adil bir yarış diliyorum.”

RADAMEL FALCAO AÇIKLAMASI

“Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray’ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır. Biz hem Galatasaray’ın hem koşullarını hem taraftarımızın taleplerini değerlendirmek zorundayız. Önceliğimiz, taraftarın talepleri. Onların taleplerini yapacağız inşallah.”

“RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK”

“Rakamlar çok yüksek. Türk futbolu daralarak hiçbir yere gelemez. Bugün gençleşmesi örnek gösterilen Ajax’ın değeri 375 milyon euro. Galatasaray’ın değeri ise 100 milyon euro civarında. Bizim bütün bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor.”

“SÖZ ATILIRSA EN ŞİDDETLİ CEVABI VERİRİZ”

“Biz hiçbir camianın ne kampanyasına, ne şampiyonluğuna dil uzatmayız. Ama bizim mensuplarımıza rakiplerin yöneticileri tarafından söz atılırsa gereken en şiddetli cevabı veririz. Rakip yönetici kardeşlerimden başkanlarımdan rica ediyorum, bu coğrafyanın barışa ihtiyacı var. Taraftarları birbirine düşürecek laflardan uzak durmalıyız. Verenle alan hiçbir zaman bir olmaz. Veren el, alan elden üstündür”

“LUYİNDAMA TRANSFERİNİ BİTİRDİK”

“Luyindama’nın bonservisini aldık. Önemli bir olay. Kiralıktı ama artık transferini bitirdik.”