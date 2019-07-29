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Douglas: ‘Aklım 6 aydır Beşiktaş’ta’
Beşiktaş

Douglas: ‘Aklım 6 aydır Beşiktaş’ta’

Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’den de teklifler aldığını belirten Brezilyalı, “Bende vefa var. Hayatta verilen sözler paranın da önündedir. Sözümü tuttum” dedi

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 29 Temmuz 2019 08:26

BEŞİKTAŞ'IN yeni sağ beki Douglas, transferinden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi. Brezilyalı yıldız, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de teklifte bulundu. Ama benimle ilk temasa geçen ocak ayında Beşiktaş'tı. Aklımda Beşiktaş vardı. Ben vefa duygusu olan biriyim, onun için de buraya geldim. Hayatta verilen sözler gibi bazı değerler vardır. Bu değerler her şeyin, paranın da önündedir ve size daha çok mutluluk verir. Sivas'ta ailem de ben de mutluydum ama o sözün peşinden geldim” dedi.

Douglas, “Beşiktaş'ı seçme sebebim kazanan bir takım ve karakteri var. Burada hedef her zaman şampiyonluktur. Elinde şampiyonluğa ulaşacak taraftarı, stadı her şeyi var. Ben de şampiyonluğa ortak olmak, başarıya katkıda bulunmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:26 | 29 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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