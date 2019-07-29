Douglas: ‘Aklım 6 aydır Beşiktaş’ta’

BEŞİKTAŞ'IN yeni sağ beki Douglas, transferinden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi. Brezilyalı yıldız, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir de teklifte bulundu. Ama benimle ilk temasa geçen ocak ayında Beşiktaş'tı. Aklımda Beşiktaş vardı. Ben vefa duygusu olan biriyim, onun için de buraya geldim. Hayatta verilen sözler gibi bazı değerler vardır. Bu değerler her şeyin, paranın da önündedir ve size daha çok mutluluk verir. Sivas'ta ailem de ben de mutluydum ama o sözün peşinden geldim” dedi.

Douglas, “Beşiktaş'ı seçme sebebim kazanan bir takım ve karakteri var. Burada hedef her zaman şampiyonluktur. Elinde şampiyonluğa ulaşacak taraftarı, stadı her şeyi var. Ben de şampiyonluğa ortak olmak, başarıya katkıda bulunmak için buradayım” ifadelerini kullandı.