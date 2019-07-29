Denizlispor’da 2 transfer birden

Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes’in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan (beyaz formalı) ve Belenenses’de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich’i (yeşil-siyah çubuklu formalı) kente getirdi.

Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Yeşil-siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor’un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı’nı inceledi. Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor`da Süper Lig`e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Crystal Palace forması giyen Bakary Sako`yu renklerine bağladığını açıkladı. İlgili Haberi Oku