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Denizlispor’da 2 transfer birden
Transfer Haberleri

Denizlispor’da 2 transfer birden

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Faslı sol bek Zakarya Bergdich'i kadrosuna kattı.

29 Temmuz 2019 20:51

Denizlispor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes’in 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan (beyaz formalı) ve Belenenses’de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich’i (yeşil-siyah çubuklu formalı) kente getirdi.

Ege temsilcisi, anlaşma sağladığı futbolcular için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Yeşil-siyahlı ekip Estupinan ile 1 yıllık kiralık, Bergdich ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor’un yeni transferleri, imza töreninin ardından iç saha maçlarının oynanacağı Denizli Atatürk Stadı’nı inceledi. 29 Temmuz 2019 Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor`da Süper Lig`e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Crystal Palace forması giyen Bakary Sako`yu renklerine bağladığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:51 | 29 Temmuz 2019
Oscar Estupinan spor toto süper lig Yukatel Denizlispor Zakarya Bergdich
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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