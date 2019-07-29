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Çaykur Rizespor Fenerbahçe’den Barış Alıcı’yı kiraladı
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor Fenerbahçe’den Barış Alıcı’yı kiraladı

Fenerbahçe'de bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak geçiren Barış Alıcı'nın yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.

29 Temmuz 2019 07:45

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Altınordu’dan Berke Özer ile büyük umutlarla transfer edilen Barış Alıcı, yeni sezon çalışmalarında Ersun Yanal’ın gözüne girmeyi başaramadı. Genç futbolcuya bir dönem Fenerbahçe’de de hem antrenör hem de teknik direktör olarak görev yapmış olan Çaykur Rizespor’un hocası İsmail Kartal talip oldu.

İki kulüp arasında yapılan görğüşmeler sonucunda genç oyuncu kiralık olarak yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. İsmail Kartal sık sık verdiği röportajlarda Barış Alıcı ile ilgilendiklerini ifade etmişti.

Geçtiğimiz sezon Barış, 14 Süper Lig maçına çıktı ve bir asist yapabildi. Genç futbolcunun 2022 yılına kadar Sarı Lacivertli ekiple sözleşmesi bulunuyor.

Son güncelleme 07:45 | 29 Temmuz 2019
Barış Alıcı Çaykur Rizespor Fenerbahçe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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