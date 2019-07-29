Carlos Ponck, Medipol Başakşehir’de!

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues’i (Ponck) kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adalı stoper Carlos Ponck’u kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.
” C_R_OS _ON_K”pic.twitter.com/akHREVtVES
— SKOR (@SozcuSkor) July 29, 2019