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Carlos Ponck, Medipol Başakşehir’de!
Transfer Haberleri

Carlos Ponck, Medipol Başakşehir’de!

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adalı stoper Carlos Ponck'u kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı.

29 Temmuz 2019 19:32

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues’i (Ponck) kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves takımında forma giyen 24 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde kulüp üst yöneticisi Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı aktarıldı.

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Son güncelleme 19:32 | 29 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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