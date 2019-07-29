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Beşiktaş’tan golsüz prova!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan golsüz prova!

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında da gol sevinci yaşayamadı.

29 Temmuz 2019 22:44

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile karşılaştı. Bischofshofen Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Eibar maçının kadrosunu bir oyuncu dışında bozmadı. Sakatlık geçiren Roco’nun yerine Mirin’i oynatan Avcı’nın 11’i; Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma ve Güven’den oluştu. Bir önceki maça göre hücumda daha etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, ilk yarıda Ljajic’le iki, Boyd ve Dorukhan’la ise bir pozisyondan yararlanamadı. Abdullah Avcı, 0-0 biten ilk devrenin ardından ikinci yarıya Mirin’in yerine Medel’i alarak başladı. Bu devredeki bir diğer değişiklik saha içinde oldu ve Quaresma asıl mevkisi olan sağ kanada geçerken Boyd sol kanatta oynadı. İki takım adına da pozisyonun olmadığı 25 dakikadan sonra Avcı, ikinci yarıda oyuna giren Medel haricinde tüm kadroyu kenara alarak genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroya döndü. Kalan dakikalarda Umut Nayir ile iki net pozisyonu kaçıran Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. 29 Temmuz 2019 Beşiktaş`tan Enzo Roco açıklaması! Kas yırtılması... Siyah-beyazlı takımın Eibar ile yaptığı maçta sakatlanan Enzo Roco`nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:52 | 29 Temmuz 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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