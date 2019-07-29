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Beşiktaş’tan Enzo Roco açıklaması! Kas yırtılması…
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Enzo Roco açıklaması! Kas yırtılması…

Siyah-beyazlı takımın Eibar ile yaptığı maçta sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi

29 Temmuz 2019 16:00

Avusturya’da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş’ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco’nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco’nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR’ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Son güncelleme 16:00 | 29 Temmuz 2019
beşiktaş Enzo Roco
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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