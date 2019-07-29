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Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Beşiktaş

Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Takımların yeni sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Bu akşam saat 19.00'da Beşiktaş ile Apollon Larisas karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmayı canlı takip etmek istiyor. Peki Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

29 Temmuz 2019 18:35

Beşiktaş ve Apollon Larisas, yeni sezon başlamadan önce oyuncuların durumunu değerlendirmek için hazırlık maçı yapacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaşmış durumda. İşte Beşiktaş Apollon Larisas maçı hakkında detaylar…

BEŞİKTAŞ APOLLON LARİSAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Apollon Larisas maçı canlı yayınlanmayacak.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Son güncelleme 18:35 | 29 Temmuz 2019
Apollon Larisas beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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