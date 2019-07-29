Beşiktaş Apollon Larisas maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş ve Apollon Larisas, yeni sezon başlamadan önce oyuncuların durumunu değerlendirmek için hazırlık maçı yapacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaşmış durumda. İşte Beşiktaş Apollon Larisas maçı hakkında detaylar…

BEŞİKTAŞ APOLLON LARİSAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Apollon Larisas maçı canlı yayınlanmayacak.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)