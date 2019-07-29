SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 31 gün süren tadilat bitti, FSM dün açıldı
Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor’da
Transfer Haberleri

Bakary Sako resmen Yukatel Denizlispor’da

Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Denizlispor, Crystal Palace forması giyen Bakary Sako'yu renklerine bağladığını açıkladı.

29 Temmuz 2019 07:25

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor transferde ses getirmeye devam ediyor. Daha önce Trabzonspor’dan Hugo Rodallega’yı kadrosuna katan yeşil beyazlılar son olarak Crystal Palace forması giyen Bakary Sako’yu transfer etti.

Bu transferi sosyal medya hesabından duyuran Denizlispor, “Hoş geldin Bakary Sako” notunu düştü.

Trt Spor’a bağlanan Başkan Ali Çetin de yaptığı açıklamada Sako için bonservis ücreti ödemeyeceklerini belirtti.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, “Bizimle kader birliği yapacak isimleri transfer etmeye çalışıyoruz. Orta saha ve kanatlarda eksiğimiz var. O bölgelere transfer yapacağız. Bunlar yurt dışından isimler olacak. Onlarla birlikte hemen hemen bitirmiş olacağız” dedi.

Son güncelleme 07:25 | 29 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR