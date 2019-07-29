Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny’nin Mısır’daki evinde ceset bulundu!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bıçaklı kişilerce saldırıya uğramasının ardından şimdi de Mohamed Elneny’nin başı dertte.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Mısırlı Elneny’nin ülkesindeki evinin verandasında ceset bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Elneny’nin babasının cesedi bulduktan sonra kendilerine haber verdiğini açıkladı.

Mahalla Al-Kubra şehrinde bulunan evinde henüz inşaat halinde olduğu belirtilirken polis ekipleri ölen kişinin kimliğini henüz belirleyemedi.

Soruşturmanın devam ettiği ve olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu da bilinmiyor.