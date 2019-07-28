Yuto Nagatomo: ‘Hayatımı Türk doktorlar kurtardı’

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Yuto Nagatomo, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ciddiyetini açıklarken “Hayatımı Türk doktorlar kurtardı” ifadesini kullandı.

Ocak 2018’de Galatasaray’a transfer olan ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki sol bek, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Schalke maçındaki sakatlığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Sabah Gazetesi’ne konuşan Nagatomo, “Geçen sezon ölümden döndüm. Kulüp doktoru Yener İnce’ye tekrar teşekkür ederim. Akciğer sönmesi yaşadım ama başta ciddi bir şey olduğunu anlamamıştım. Maçtan sonra eve gidecektim ama Yener İnce ısrar edip yolumdan çevirdi. Hastaneye yönlendirdi ve orada durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Hayatımı Türk doktorlar kurtardı” şeklinde konuştu. Nagatomo sakatlık sonrasında yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kaldı.

Sarı kırmızılı ekip, Ocak 2018’de Inter’den kiraladığı Nagatomo’nun bonservisini Temmuz 2018’de 2,5 milyon Euro’ya aldı.

Geçen sezon arka çapraz bağlarındaki esneme nedeniyle Süper Lig’de sadece 17 maça çıkan Nagatomo 1 gol atıp 2 asist yaptı.