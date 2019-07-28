Veteran yüzücü İbrahim Çelik, eksik duba geçtiğini fark edince birinciliği kabul etmedi!

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışmada ilginç bir olay da yaşandı. 65 yaşındaki veteran yüzücü İbrahim Çelik, 3 bin metre kategorisinde birinci olarak karaya çıktı. Ancak Çelik, karaya erken çıktığını anlayınca bir terslik olduğunu fark etti. İbrahim Çelik, hakemlerin bile fark etmediği parkurda 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini anladı.

Çelik, hakem kuruluna durumu anlatarak altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi. Hakemler veteran yüzücü İbrahim Çelik’in durumu anlatması üzerine kararı onaylanarak Çelik’i diskalifiye etti. Yüzücünün bu hareketi ise sporseverlerden büyük alkış aldı. Özel sporcu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı! Finlandiya`nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası`nda sahaya çıkan Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı. İlgili Haberi Oku