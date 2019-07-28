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Veteran yüzücü İbrahim Çelik, eksik duba geçtiğini fark edince birinciliği kabul etmedi!
Diğer Sporlar

Veteran yüzücü İbrahim Çelik, eksik duba geçtiğini fark edince birinciliği kabul etmedi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen Açık Su Yüzme Yarışı'nda 3 bin metrede birinci olan veteran yüzücü İbrahim Çelik, 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini fark edip bu durumu hakemlere iletti ve altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi.

28 Temmuz 2019 18:57

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışmada ilginç bir olay da yaşandı. 65 yaşındaki veteran yüzücü İbrahim Çelik, 3 bin metre kategorisinde birinci olarak karaya çıktı. Ancak Çelik, karaya erken çıktığını anlayınca bir terslik olduğunu fark etti. İbrahim Çelik, hakemlerin bile fark etmediği parkurda 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini anladı.

Çelik, hakem kuruluna durumu anlatarak altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi. Hakemler veteran yüzücü İbrahim Çelik’in durumu anlatması üzerine kararı onaylanarak Çelik’i diskalifiye etti. Yüzücünün bu hareketi ise sporseverlerden büyük alkış aldı. 28 Temmuz 2019 Özel sporcu Ali Topaloğlu gülle atmada dünya rekoru kırdı! Finlandiya`nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası`nda sahaya çıkan Down Sendromlu Özel Sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:57 | 28 Temmuz 2019
Ereğli Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları İbrahim Çelik
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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