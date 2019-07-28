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Türkiye: 62 – Almanya: 54 | U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Milli Takımlar

Türkiye: 62 – Almanya: 54 | U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Yunanistan’ın Volos kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz A Grubu'nda Almanya ile oynadığı ikinci grup maçını 62-54 kazandı.

28 Temmuz 2019 17:45

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, ikinci maçında Almanya’yı 62-54 mağlup etti.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu’ndaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 14-8 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-22 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Almanya, üçüncü çeyreği 43-37 üstün tamamladı.

Son periyotta skorda üstünlüğü tekrar ele geçiren Türkiye, karşılaşmadan 62-54 galip ayrıldı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 19.00’da Sırbistan ile karşılaşacak.

Son güncelleme 17:46 | 28 Temmuz 2019
almanya Avrupa 18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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