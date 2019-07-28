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Trabzonspor son maçını Verona ile oynayacak
Trabzonspor

Trabzonspor son maçını Verona ile oynayacak

Trabzonspor, yarın Avusturya'daki son hazırlık maçını Verona ile oynayacak. Bordo-mavililer yurda dönüp 3 gün izin yaptıktan sonra 8 Ağustos'taki Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak.

28 Temmuz 2019 11:38

Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, yarın sona erecek.

Linz kentinde 20 Temmuz’da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, Almanya’nın Hoffenheim takımı ile 3-3, İtalya temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Venue kasabasında TSİ 19.00’da oynanacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak maçla Avusturya’daki hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZON’A DÖNECEK

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon’a dönecek.

Bordo-mavililer, TSİ 00.30’da uçakla Trabzon’a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Son güncelleme 11:38 | 28 Temmuz 2019
trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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