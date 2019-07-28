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Şenol Güneş’ten Avrupa turu! O maçları izleyecek…
Milli Takımlar

Şenol Güneş’ten Avrupa turu! O maçları izleyecek…

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un Avrupa'da oynayacağı hazırlık maçlarını izleyecek.

28 Temmuz 2019 15:58

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor’un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa’da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda’nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark ‘t Reuvekamp sahasındaki maç yerel saatle 15.00’te başlayacak.

Güneş, 29 Temmuz Pazartesi günü ise Ajax ile Sivasspor’un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda’nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu’ndaki karşılaşma yerel saatle 14.00’te oynanacak.

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe’nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur’un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup’ı izlemek üzere Almanya’nın Münih kentine gidecek.

Tüm maçların Allianz Arena’da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü yerel saatle 20.30’da Bayern Münih’le karşılaşacak.

Bu maç öncesinde, yerel saatle 18.00’de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Ertesi gün oynanacak 3./4. ve final maçları ise sırasıyla yerel saatle 18.00 ve 20.30’da başlayacak.

Son güncelleme 15:58 | 28 Temmuz 2019
Fenerbahçe konyaspor şenol güneş sivasspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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