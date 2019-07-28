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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa ikincisi oldu!
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avrupa ikincisi oldu!

Milli tenisçi Melisa Ercan, 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Yunan Michaela Laki'ye yenildi ve ikinci oldu

28 Temmuz 2019 14:28

Milli tenisçi Melisa Ercan, Çekya’da düzenlenen 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melisa Ercan, Most kentinde gerçekleştirilen organizasyonda final oynama başarısı gösterdi.

İlk turu maç yapmadan geçen Melisa, sırasıyla Slovenyalı Ela Nala Milic, İtalyan Anna Paradisi ve İsviçreli Celine Naef’i yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Polonyalı Malwina Rowinska, yarı finalde ise Slovak Nikola Daubnerova’yı mağlup eden Türk tenisçi, finalde 10 numaralı seribaşı Yunan Michaela Laki ile karşılaştı.

Orange Bowl şampiyonluğu bulunan Melisa, rakibine 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenildi.

Son güncelleme 14:28 | 28 Temmuz 2019
Melisa Ercan
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