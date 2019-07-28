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Liverpool, Premier Lig tarihinin en genç oyuncusunu transfer etti!
Transfer Haberleri

Liverpool, Premier Lig tarihinin en genç oyuncusunu transfer etti!

Liverpool, Fulham altyapısında yetişen 16 yaşındaki Harvey Elliott'u transfer etti. Mayıs ayında Wolves karşısında ilk profesyonel maçına çıkan Elliott, Premier Lig tarihinde forma giymiş en genç oyuncu olmuştu. (16 yıl 30 gün)

SKOR DIŞ HABER 28 Temmuz 2019 13:59

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Harvey Elliott’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve transfer döneminde sessizliğini koruyan Merseyside ekibi, Premier Lig tarihinin en genç futbolcusunu transfer etti.

Liverpool efsanesi Danny Murphy, imza öncesinde yaptığı yorumda “Harvey Elliott Liverpool için harika bir transfer ve doğru oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.

Fulham altyapısında yetişen Elliott, geçen sezon Mayıs ayında oynanan Wolverhampton Wanderers karşılaşmasında oyuna girerek Premier Lig’de forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmişti.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu, Liverpool’un Napoli ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

Son güncelleme 13:59 | 28 Temmuz 2019
Fulham Harvey Elliott liverpool
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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