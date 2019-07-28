Liverpool, Premier Lig tarihinin en genç oyuncusunu transfer etti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Harvey Elliott’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve transfer döneminde sessizliğini koruyan Merseyside ekibi, Premier Lig tarihinin en genç futbolcusunu transfer etti.

Liverpool efsanesi Danny Murphy, imza öncesinde yaptığı yorumda “Harvey Elliott Liverpool için harika bir transfer ve doğru oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.

Fulham altyapısında yetişen Elliott, geçen sezon Mayıs ayında oynanan Wolverhampton Wanderers karşılaşmasında oyuna girerek Premier Lig’de forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçmişti.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında da forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu, Liverpool’un Napoli ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.