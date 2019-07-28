Gökhan Gönül’den kaptanlık ve Douglas yorumu

Avusturya’da yeni sezon kampını sürdüren Beşiktaş’ta kaptanlardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Atiba ile birlikte bu sezon kaptanlık yapacak olmanın gururunu yaşıyor.

Tecrübeli futbolcu, SÖZCÜ SKOR’a kısa bir açıklama yaparak, “Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı… Hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaş’ta kaptanlık yaptım” dedi.

Yeni transfer Douglas’ın sorulması üzerine ise, “Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki sağ bekte oynar, belki sağ açıkta oynar” yorumunda bulundu.