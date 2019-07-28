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Galatasaray’ın genç oyuncusu Atalay Babacan: ‘Herkes genç oyunculara yardımcı oluyor’
Galatasaray

Galatasaray’ın genç oyuncusu Atalay Babacan: ‘Herkes genç oyunculara yardımcı oluyor’

Galatasaray'ın Bordeaux'yu 3-1 yendiği maçta bir gol kaydeden genç futbolcu Atalay Babacan, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kampı güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzeldi" diye konuştu.

28 Temmuz 2019 21:28

Galatasaray’ın genç futbolcusu Atalay Babacan, yeni sezon öncesi hazırlık kampının iyi geçtiğini, Bordeaux ile oynanan hazırlık maçında gol atmasının kendisi için güzel olduğunu söyledi. Atalay, Avusturya kampının son gününde Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı’nda Fransa’nın Bordeaux takımını 3-1 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

28 Temmuz 2019 Galatasaray, hazırlık maçında Bordeaux`yu rahat geçti! Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ligue 1 ekibi Bordeaux`yu 3-1`lik skorla mağlup ederek moral depoladı. İlgili Haberi Oku

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran 19 yaşındaki futbolcu, “Bu maç da bizim için iyi oldu. Fatih hocam da bana şans verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kampı güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzeldi. Golden sonra bütün takımın beni tebrik etmeye gelmesi beni sevindirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaten maç içinde herkes genç oyunculara yardımcı oluyor.” diye konuştu.

Galatasaray altyapısından çıkan ve Almanya’nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili Atalay, “Ozan ile gurur duyuyoruz. Kendisi çocukluk arkadaşımız. Ozan’ı oralarda görmek bizim için gurur verici. Biz de elimizden geleni yapıp Galatasaray’a faydalı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:28 | 28 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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